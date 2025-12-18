Un oficio del presidente del Parlamento recuerda que los trabajadores de confianza deben ceñirse a sus funciones y respetar la jornada laboral. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Tras la difusión de reportajes periodísticos que alertaron sobre presuntas actividades proselitistas realizadas por trabajadores del Congreso durante el horario de trabajo, la Presidencia del Parlamento emitió una comunicación dirigida a los legisladores.

El documento enfatiza que el personal de confianza está sujeto al Reglamento Interno de Trabajo y no puede realizar tareas ajenas a sus funciones parlamentarias.

Mediante el Oficio Circular 104-2025-2026-ADP/PCR, fechado el 17 de diciembre, Fernando Rospigliosi exhortó a los congresistas a supervisar directamente a su personal y a asegurar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

En el texto también se precisa que cualquier ausencia debe ser tramitada mediante licencias o vacaciones, solicitadas con la debida anticipación.

La medida se da en un escenario marcado por el proceso electoral, con el objetivo de evitar que las instalaciones o recursos del Congreso sean utilizados para fines partidarios.

