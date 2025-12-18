Tras la difusión de reportajes periodísticos que alertaron sobre presuntas actividades proselitistas realizadas por trabajadores del Congreso durante el horario de trabajo, la Presidencia del Parlamento emitió una comunicación dirigida a los legisladores.

El documento enfatiza que el personal de confianza está sujeto al Reglamento Interno de Trabajo y no puede realizar tareas ajenas a sus funciones parlamentarias.

Mediante el Oficio Circular 104-2025-2026-ADP/PCR, fechado el 17 de diciembre, Fernando Rospigliosi exhortó a los congresistas a supervisar directamente a su personal y a asegurar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

En el texto también se precisa que cualquier ausencia debe ser tramitada mediante licencias o vacaciones, solicitadas con la debida anticipación.

La medida se da en un escenario marcado por el proceso electoral, con el objetivo de evitar que las instalaciones o recursos del Congreso sean utilizados para fines partidarios.