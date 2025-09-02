La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La denuncia fue dirigida al presidente del Congreso, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y el reglamento parlamentario.

Según el documento oficial, Espinoza acusa a Santiváñez de haber incurrido en actos que comprometen la imparcialidad y legalidad en el ejercicio de su función como ministro del Interior, en perjuicio del Estado. El ilícito penal se encuentra tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La acción de la fiscalía se sustenta en el artículo 99 de la Constitución Política, la Ley N.° 27399, el numeral 1 del artículo 450 del Código Procesal Penal y el artículo 89 del reglamento del Congreso. En el petitorio del documento, se precisa que la denuncia corresponde a un delito contra la administración pública.