La fiscal Miriam Parra Sudario, de la Séptima Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar de Lima Norte, denunció en conferencia de prensa que recibió una amenaza de muerte el 11 de diciembre vía WhatsApp desde un número desconocido.

El mensaje, de un supuesto preso por su acción, revelaba conocimiento preciso de su profesión, domicilio y movimientos, advirtiendo: “En algún momento estarás sola, sin tu chaleco. Ese día será el último día de tu vida”.

Parra recordó un atentado fallido el 22 de abril de 2025, cuando un sicario en moto la siguió, pero su escolta intervino y el agresor huyó.

A pesar de las intimidaciones, la magistrada reafirmó su compromiso: “Mi rol no va a cesar, voy a seguir laborando para obtener pruebas y combatir la impunidad”.

Dirigiéndose a los criminales, les advirtió que perseguirá a los responsables del atentado y no permitirá amenazas contra ella ni su familia. Desconoce quiénes están detrás, pero vincula los hechos a condenas por su labor contra diversos delitos.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, condenó las amenazas y reveló que 68 fiscales a nivel nacional enfrentan situaciones similares. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que se redoblará la seguridad para Parra.