La fiscal adjunta provincial Meryl Felicitas Huamán Altamirano, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó acusación contra exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ocuparon cargos relevantes entre 2009 y 2011. La investigación los vincula con el delito de colusión en agravio del Estado en licitaciones que favorecieron a Odebrecht.

El pedido fiscal incluye 10 años y seis meses de prisión para Raúl Torres, exdirector de Provías Nacional, y 21 años para Oswaldo Plasencia, exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y asesor del entonces titular del MTC, Javier Cornejo. Ambos habrían intervenido en los procesos de licitación 03-2009 y 01-2011, ganados por el consorcio Odebrecht-GyM.

De acuerdo con la acusación, Odebrecht realizó pagos ilícitos antes y durante la etapa de selección, así como al momento de firmar los contratos. Además, se habrían sostenido reuniones de coordinación previas al inicio de los concursos con la participación de los acusados y del entonces presidente de la República.