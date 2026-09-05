Como parte de diligencias preliminares por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía requirió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el pasado 26 de agosto, la documentación sobre la evaluación patrimonial realizada a Delia Espinoza entre 2020 y 2021.

El pedido, suscrito por el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera, requiere copias de la entrevista en la que Delia Espinoza explicó su variación de patrimonio y los documentos con los que habría sustentado el incremento.

La Junta Nacional de Justicia tiene 10 días hábiles para remitir la información sobre la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

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