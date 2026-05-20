La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó un requerimiento acusatorio contra Andrés Hurtado, actualmente recluido en el penal de Lurigancho, y pidió que sea condenado a 30 años de prisión.

Cabe mencionar que el pedido fue difundido este miércoles por Latina.

De acuerdo con la acusación fiscal, el exanimador enfrenta cargos por tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico. Además de la pena privativa de libertad, se solicitó el pago de multas por S/. 760,415.45 y S/. 1,520,830.90, así como una inhabilitación de 20 años.

El caso está relacionado con un presunto tráfico ilegal de oro. La Fiscalía sostiene que Hurtado habría intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de recibir una comisión de un millón de dólares.

En la investigación también figura Elizabeth Peralta, fiscal suspendida y detenida en el penal de Chorrillos.

Para Peralta, el Ministerio Público pidió 24 años de cárcel, multas por tráfico de influencias y cohecho, además de una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos.

🔴#LOÚLTIMO Fiscalía solicita 30 años de prisión para Andrés Hurtado y 24 años para Elizabeth Peralta por presunto tráfico de influencias y cohecho.



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