La Comisión de Fiscalización del Congreso programó su décimo primera sesión extraordinaria para el lunes 26 de enero a las 11 de la mañana, con una agenda centrada en hechos vinculados al presidente de la República, José Jerí, y al empresario chino Zhihua Yang.

Como primer punto, se someterá a votación la invitación al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que explique la reunión no registrada oficialmente del 26 de diciembre, en la que habría participado junto al jefe de Estado y el empresario.

El segundo tema contempla evaluar la citación del ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, para que informe sobre la concesión definitiva del proyecto de generación eléctrica Pachachaca 2, otorgada a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., propiedad de Zhihua Yang, ubicada en los distritos de Huancarama y Abancay, en Apurímac.

Ambas decisiones se enmarcan en el caso por presunto conflicto de interés que investiga la comisión, la cual busca determinar si las reuniones no oficiales pudieron influir en decisiones administrativas del Ejecutivo.