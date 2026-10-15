Francis Allison dejó clara su posición frente a un eventual triunfo de Rafael López Aliaga en las elecciones municipales de Lima: respetará la decisión oficial, pero no se sumará a su gestión.

El candidato de Avanza País sostuvo que sus diferencias en la manera de entender y ejercer la política hacen inviable que ambos compartan un proyecto político.

“Si finalmente el victorioso es él, me tocará obviamente, como demócrata, reconocer los resultados, desearle lo mejor, que no implica de ninguna manera que voy a chambear o aceptar ningún cargo”, declaró durante una entrevista en Canal N.

El postulante también se refirió al debate sobre una segunda vuelta municipal en la capital, mientras el conteo oficial ubicaba a Renovación Popular con 27,789% y a Avanza País con 26,792%, al 94,387% de actas contabilizadas.

Allison consideró que Lima, por su población, debería discutir esa posibilidad, pero aclaró: “yo no la estoy pidiendo”.