El partido con mayor representación en el nuevo Congreso bicameral tendrá a su cargo la conducción de los órganos transitorios que prepararán la instalación legislativa del 26 de julio.

La conformación de las juntas preparatorias de ambas cámaras quedó definida tras la entrega de credenciales a los diputados electos, actividad con la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerró el proceso de acreditación de los futuros representantes.

La junta preparatoria de la Cámara de Senadores estará presidida por Miguel Torres, en su condición de Senador por Distrito Único. Lo acompañarán Fernando Rospigliosi como Senador de mayor edad y Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como Senador de menor edad.

En la Cámara de Diputados, la conducción recaerá en Cecilia Chacón, incorporada como Diputada Lima Metropolitana, con Luis Quispe Candia como Diputado de mayor edad y Romina Uribe Sáenz como Diputada de menor edad, ambos del Partido del Buen Gobierno y por la circunscripción de Lima Metropolitana.

Según la estructura de estas juntas, la presidencia recae en el senador o diputado más votado del partido más votado, mientras que la vicepresidencia corresponde al diputado más votado del mismo partido. Las secretarías se distribuyen entre el senador o diputado de mayor edad y el de menor edad, garantizando así una representación por experiencia y renovación generacional dentro de cada cámara.