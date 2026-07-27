Durante la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Junta Preparatoria, la fujimorista Cecilia Chacón, amenazó ayer con una acusación constitucional a los parlamentarios que mostraban su voto al hemiciclo.

“Señores diputados, se les recuerda que de conformidad al Artículo 87, inciso C del Reglamento de la Cámara de Diputados, el voto por cédula es secreto. Cualquier infracción a la presente disposición es pausible [sic] de una acusación constitucional”, repetía Chacón cada vez que un parlamentario del bloque opositor mostraba su cédula.

Pero, ¿qué tan es cierta esta amenaza? A la letra, el inciso C del artículo 87 reza: “Por cédulas. En las votaciones secretas, cada diputado recibe una cédula en la que expresa su voto y la deposita en el ánfora”. No contempla sanción por mostrarla.

Memoria selectiva

La postura exhibida ayer por Chacón contrasta con la que tuvo el 26 de julio de 2018 cuando, de acuerdo con el video alojado en la cuenta de YouTube del Congreso, exhibió su voto para elegir al presidente del Parlamento.

En aquella ocasión, el entonces fujimorista Daniel Salaverry se enfrentaba a la lista multipartidaria encabezada por Víctor Andrés García Belaúnde y no tenía segura su victoria.

Chacón no fue la única. De acuerdo con el mismo video, conspicuos fujimoristas como el ahora vicepresidente electo de la República, Luis Galarreta, exhibió su cédula.

Es más, en la edición de ese día, Correo informó, citando a fuentes fujimoristas, que la cúpula naranja había ordenado a los parlamentarios que muestren su voto.