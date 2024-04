El Gabinete que encabeza el premier Gustavo Adrianzén recibió ayer el voto de confianza del Congreso en medio de los graves cuestionamientos que enfrenta la presidenta Dina Boluarte por un presunto enriquecimiento patrimonial, depósitos millonarios a sus cuentas bancarias con origen desconocido y el escándalo de los relojes de marca Rolex.

Representantes de las bancadas de izquierda aprovecharon la presencia del jefe del Gabinete Ministerial y su equipo para reclamar por los relojes que utiliza la mandataria, los que podrían llegar a costar 14 mil dólares y que todavía no han sido hallados por la Fiscalía.

Sin duda, el Rolex fue el que marcó la hora durante el debate de investidura, incluso, la oposición se refería al Gabinete de Adrianzén como el “Gabinete Rolex”.

A pesar de las críticas de las tiendas políticas y tras un extenso debate, el Gabinete Ministerial obtuvo el respaldo de 70 congresistas, 36 votaron en contra y hubo 17 abstenciones.

Las bancadas que marcaron en rojo, por mayoría, fueron Perú Libre y Cambio Democrático. Otros grupos de izquierda como el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario optaron por una votación dividida, pero sin duda la derecha la que respaldó en mayor parte al Gabinete Adrianzén (ver infografía).

La jornada inició a las 8:30 horas con la presidenta Boluarte en la puerta de Palacio de Gobierno, lista para despedir a su Gabinete Ministerial que iba en camino al voto de investidura.

El premier Adrianzén y los ministros de Estado llegaron al Parlamento un poco antes de las 9 de la mañana, hora prevista para la sesión.

Con discurso en mano, Adrianzén inició su mensaje: “Vengo a este hemiciclo con un profundo espíritu democrático. Soy respetuoso de la división de poderes y de los pesos y contrapesos que son necesarios para garantizar la gobernabilidad y el funcionamiento de la democracia”.

El jefe del Gabinete dijo que ofrecen una gestión de “manos limpias y un gobierno transparente”, esto a pesar de que la mandataria no aclaró ante la ciudadanía el origen de sus costosos relojes.

El mensaje del premier se enfocó la mayor parte del tiempo en hacer un recuento de las acciones que ejecuta la gestión de Boluarte Zegarra. Sin embargo, se hicieron una serie de anuncios que se aplicarán en materia económica, en la lucha contra la inseguridad ciudadana y en el desarrollo social (ver infografía).

“¡Hoy anunció que, en legítimo ejercicio de la autoridad que nos han confiado, vamos a aplicar una política de seguridad de mano dura que brindará resultados inmediatos!”, aseguró.

En esa línea, el premier Adrianzén indicó que para luchar contra la inseguridad se realizarán mejoras a la infraestructura de 36 comisarías a nivel nacional, se continuará con la dotación de vehículos policiales, más personal policial será distribuido en las calles y se creará una División de Investigación para combatir las mafias extranjeras.

También se fortalecerá al Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) que tiene como objetivo eliminar a la organización “El Tren de Aragua” y todas sus acciones, se controlará el uso de armas de fuego de uso civil y se realizarán operativos para controlar la situación migratoria de extranjeros.

Además, en el primer semestre de este año, serán inaugurados dos establecimientos penitenciarios ubicados en Puno, uno para varones y otro para mujeres.

Y se reabrirá el establecimiento penitenciario Concepción de mujeres ubicado en Huancayo.

Por otro lado, Adrianzén anunció que en los próximos días solicitarán facultades legislativas al Congreso por 90 días para temas en materia de equilibrio fiscal, acceso y competencia en servicios financieros, reforzamiento del tribunal fiscal, seguridad y defensa nacional, entre otros.

GABINETE ROLEX

Durante el debate por el voto de investidura, representantes de las bancadas de oposición cuestionaron que la presidenta Boluarte no aclare el origen de sus relojes Rolex.

En ese sentido, las críticas alcanzaron a los ministros que defendieron, en medios de comunicación, a la mandataria. En consecuencia, fueron denominados como “Gabinete Rolex” por la izquierda.

“¿Cómo puede pedir confianza el gobierno de una presidenta que no puede explicar el origen de sus Rolex”?, preguntó Edgard Reymundo Mercado de Cambio Democrático - Juntos por el Perú.

Su colega de bancada, Susel Paredes, cuestionó los seis cambios ministeriales realizados el lunes.

“¿Quién ha puesto a los ministros? Dina Boluarte, la que exhibe joyas costosos, la que ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y ahora se pone pulseras de 50 mil dólares, qué confianza le podemos dar su premier”, dijo.

Víctor Cutipa del mismo grupo parlamentario, adelantó que no se le podía dare el voto de confianza a “un régimen que pretende brillar con el oro de pulseras y relojes de dudosa procedencia”.

Otra bancada que hizo reiteras referencias al “Caso Rolex” fue Perú Libre (PL), partido que llevó a Dina Boluarte en la plancha presidencial.

Margot Palacios pidió tener cuidado a quién se le encarga el destino del país.

“Hemos pasado de un Gabinete de los muertos, a un Gabinete del Rolex. En las páginas (del discurso de Adrianzén) no han dedicado ninguna a pedirle perdón al pueblo (por los muertos durante las protestas). Estos delitos nunca prescriben. No tendrán el voto de confianza porque un hecho así no se olvida”, sostuvo.

“Quiero saludar al Gabinete Rolex, perdón, al Gabinete Adrianzén”, dijo de manera sarcástica Kelly Portalatino.

“Nos acusan de estar detrás de una denuncia del Rolex, deberían pedir una disculpa antes de hablar de una democracia”, agregó.

Janet Rivas consideró que la gestión de Boluarte tiene varios casos de inmoralidad.

“Adrianzén ha pasado por alto el tema de las joyas. Hay un tema de corrupción, pero apelan a la viabilidad. Primero fueron las muertes y hoy son frivolidades de los Rolex que son actos de corrupción. Deberían renunciar”, indicó.

En un sentido similar se pronunció Flavio Cruz: “Pasamos de un Gabinete de la muerte a un Gabinete del Rolex o como quieran llamarlo”.

El legislador no agrupado Jaime Quito calificó al equipo de Adrianzén como un “Gabinete de la desconfianza”.

“Un Gabinete de la muerte a un Gabinete del Rolex. Pasamos de un gobierno manchado con sangre por las muertes a un gobierno con pulseras de oro para privilegiar a las grandes empresas”, manifestó.

Mientras que Alex Flores sostuvo que lo único que ha hecho hasta ahora el Gabinete Adrianzén es blindar a la presidenta Boluarte.

“Hasta ahora no ha dado explicaciones claras de dónde ha sacado esos lujosos relojes Rolex, quién se los ha regalado, a cambio de qué. Ahora se está gobernando a punta de dádivas. Por eso no podemos darle la confianza y vamos a votar en contra del Gabinete Rolex”, reclamó.

Tras el debate que se extendió por más de tres horas, el premier Adrianzén tomó autorización para solicitar que algunos ministros hagan breves intervenciones.

Posteriormente, tomó la palabra por última vez.

“He aprendido la importancia que tiene el escucharnos, incluso, entre quienes pensamos diferente”, afirmó antes de retirarse y recibir el voto de investidura.