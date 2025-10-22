El Gobierno de José Jerí dio por concluidas este miércoles las funciones de Gustavo Adrianzén como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así lo establece una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, donde además se indica que la fecha de culminación de sus funciones será determinada mediante una resolución ministerial.

El documento, firmado por el presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela, también dispone la cancelación de las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes otorgados a Adrianzén, debido al cese de sus funciones en el cargo.

En la misma edición, se dan por concluidas también las funciones de José Luis Sardón de Taboada como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como las de Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos.

Como se recuerda, Gustavo Adrianzén fue designado representante permanente del Perú ante la ONU el pasado 29 de mayo, según lo anunció en su momento el entonces presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, tras una propuesta formulada por la Cancillería, liderada en ese entonces por Elmer Schialer.

Una de sus últimas apariciones en el cargo fue en septiembre, cuando recibió a Dina Boluarte en Nueva York con motivo de su participación en la Asamblea General de la ONU.

Su designación se produjo dos semanas después de haber renunciado al cargo de presidente del Consejo de Ministros, tras las cuatro mociones de censura promovidas en su contra por el Congreso, a raíz del asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz.