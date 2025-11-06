El Ejecutivo designó al general PNP en retiro Rafael Fernando Ríos Zavala como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), organismo encargado del control de armas, municiones y explosivos de uso civil.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 313-2025-IN, publicada este miércoles 5 de noviembre en el diario El Peruano, y se adoptó tras quedar vacante el cargo, conforme a la normativa vigente sobre designación de altos funcionarios.

La resolución que nombra a Ríos Zavala fue firmada por el presidente José Jerí y refrendada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. De manera simultánea, se publicó la Resolución Suprema N.º 312-2025-IN, que dio por concluida la designación de Teófilo Mariño Cahuana, quien ejercía el cargo desde 2022.

Rafael Ríos Zavala se desempeñó recientemente como subgerente de Serenazgo de la Municipalidad de Pachacámac. Antes de su retiro de la Policía Nacional del Perú en 2023, ocupó cargos de alta responsabilidad, entre ellos, director de la Dirección de Aviación Policial y jefe de la Macrorregión Policial de Ucayali, acumulando experiencia en operaciones de seguridad y mando territorial.

Cabe señalar que el nombre de Ríos Zavala fue mencionado por Jorge Hernández, alias “El Español” , durante el gobierno de Pedro Castillo, en el marco de una investigación sobre presuntas reasignaciones irregulares de mandos policiales.