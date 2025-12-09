El Ejecutivo oficializó la inclusión de embarcaciones recreativas de uso particular en el régimen aduanero especial para turismo, una medida orientada a dinamizar la llegada de visitantes y ampliar las experiencias náuticas en el país, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La disposición está contenida en el Decreto Supremo N° 289-2025-EF, publicado en el diario oficial, el cual modifica el reglamento que regula el ingreso, salida y permanencia temporal de vehículos particulares para turismo.

El decreto facilita el movimiento de yates, veleros y lanchas turísticas privadas mediante un trámite simplificado que se gestiona a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Entre los requisitos figura la presentación del formato de recepción emitido por la Autoridad Portuaria Nacional y la relación de bienes y accesorios que ingresen a bordo.