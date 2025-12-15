El Gobierno peruano proyecta invertir cerca de US$ 1,800 millones en los próximos 15 años para modernizar el equipamiento del Ejército con tanques K2 Black Panther y vehículos blindados K808 de origen surcoreano, un plan que se extenderá hasta 2040 y se canalizará a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

Un informe de “Punto Final”, da cuenta que esta iniciativa se da a pesar de las profundas brechas en salud, educación, infraestructura y seguridad ciudadana , priorizando la renovación de un arsenal obsoleto de las décadas de 1960 y 1970 para recuperar capacidad operativa y fortalecer la protección del personal militar.

El acuerdo con Hyundai Rotem -según el comandante general del Comando Logístico del Ejército, Jorge Arévalo- no es una mera compra, sino un esquema de gestión conjunta que incluye financiamiento a largo plazo respaldado por bancos coreanos y desarrollo industrial local.

El comandante general del Comando Logístico del Ejército, Jorge Arévalo, detalló al dominical que el proceso inició en mayo de 2024 con la adjudicación a STX Corporation-Hyundai Rotem de un concurso internacional para formar una joint venture, culminando en noviembre con la firma del acuerdo marco en Palacio de Gobierno y la reciente inauguración de una planta de ensamblaje 8x8 en Lurigancho-Chosica.

Este pacto abarca transferencia tecnológica, capacitación de personal y la integración de empresas nacionales como proveedoras, con estudios técnicos ya listos para evaluación presupuestal en el próximo año. Especialistas en defensa destacan que los K2, de última generación, elevarán la operatividad peruana en un contexto de rezago tecnológico evidente.

A la espera de la revisión financiera por el Ministerio de Economía y Finanzas y la creación de un comité conjunto con autoridades coreanas, el proyecto genera debate público sobre el equilibrio entre prioridades sociales y defensa nacional, enfatizando la necesidad de transparencia.