La presidenta Keiko Fujimori participó este sábado en la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado, creado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en el país.

La actividad estaba programada para las 15:40 horas en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja; no obstante, el programa presentó un retraso.

La mandataria está acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general de Policía Fredy López.

El Comando Unificado busca articular las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la PNP para reforzar la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, el Gobierno anunció la implementación de un Centro de Control y Operaciones en el Cuartel General del Ejército, desde donde se dirigirán las acciones destinadas a combatir el crimen y garantizar la seguridad ciudadana.

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