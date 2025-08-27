La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció su intención de promover la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en la capital con participación de la inversión privada.

Para llevar adelante la propuesta, la comuna planteará la firma de un acuerdo en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), encabezado por Juan José Santiváñez.

El anuncio se realizó durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conacec), encabezada por la presidenta Dina Boluarte.

Tras la cita, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, precisó que el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó la iniciativa y detalló los avances realizados para su viabilidad.

“Él (Reggiardo) señaló que había terrenos disponibles, que había un presupuesto disponible, que había incluso ya una conversación con el burgomaestre y los regidores, de que podían poner a disposición del Instituto Nacional Penitenciario un modelo de penal que podría servir para atender las necesidades, a cuenta de que muchos de los penales en estos momentos están sobrepasados en su capacidad”, indicó Arana.

El premier manifestó además su confianza en que la cooperación entre las instituciones involucradas se concrete en el corto plazo.