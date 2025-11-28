Guido Bellido criticó la condena impuesta a Pedro Castillo por los sucesos del 7 de diciembre.

En entrevista con Canal N, señaló que no encuentra fundamentos que configuren rebelión o conspiración, por lo que considera que la sentencia debe ser anulada en la siguiente instancia. También afirmó que el mensaje presidencial de ese día no ocasionó daño al bien jurídico protegido.

Durante la conversación, planteó iniciar un debate para otorgar amnistía a Castillo y a otras personas involucradas.

También recordó que el Congreso ha aplicado este mecanismo en otros momentos y mencionó que la sanción política ya se dio con la vacancia y la detención preventiva. Asimismo, sostuvo que la familia del exmandatario fue “desterrada del país”.

Guido Bellido y su participación en Podemos Perú

Bellido explicó que forma parte de la bancada de Podemos Perú como invitado y que no es militante. Al ser consultado por la propuesta de indulto de un precandidato, prefirió no pronunciarse directamente, pero indicó que existen coincidencias programáticas. También justificó sus cambios de bancada, afirmando que sin ese respaldo no puede presentar ni priorizar proyectos.