Guillermo Bermejo sobre el canciller Óscar Maúrtua: “Acá no hay salvadores de la patria”

El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) volvió a referirse a la designación de Óscar Maúrtua como ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Héctor Béjar y consideró que “no hay salvadores de la patria”.

En declaraciones a los periodistas, señaló que fue “bastante sincero” en sus declaraciones sobre el nuevo canciller porque, desde su punto de vista, Héctor Béjar “no merecía un final así” por ser “un hombre muy representativo, emblemático y querido en la izquierda”.

“Creo que no importa quién sea el canciller, el ministro, lo importante es que mantenga una línea de política soberana de la patria en función a nuestras relaciones exteriores. Hemos comprendido desde el gabinete y el Ejecutivo que han dicho con claridad que esa línea de soberanía se va a empezar a implementar desde la Cancillería y para mí eso es suficiente”, expresó.

En ese sentido, el parlamentario pidió “despersonalizar la política” y dijo confiar que el nuevo titular de Torre Tagle “esté a las expectativas de lo que espera el pueblo peruano”.

“Aquí hay que despersonalizar la política, no importa quién sea, acá no hay salvadores de la patria, acá lo importante es qué cosa se va a hacer, siempre he abogado porque el Perú merece tener una política soberana que no ha tenido en los últimos años”, acotó.

“Yo confío, como congresista de la República y como hombre del partido, que el canciller Maúrtua esté a las expectativas de lo que espera el pueblo peruano”, agregó Bermejo Rojas.

De otro lado, en declaraciones a RPP, el legislador señaló que “ha primado la razón” y la “gobernabilidad” en la decisión del Congreso de la República de otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Guido Bellido.

“Ha sido una derrota de las voces golpistas, las voces vacadoras, que no aceptan que las elecciones terminaron. La labor de todos los congresistas es apoyar al Gobierno por el bien del país”, subrayó.

“Siempre lo hemos hecho (rechazo al terrorismo), los que nos conocen saben que dentro de las tantas víctimas, también fue la izquierda unida los que padecimos esto”, añadió finalmente Bermejo.

