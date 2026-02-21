El partido Perú Libre vuelve a la palestra con la elección del nuevo presidente, pero para sus candidatos, lo más importante no es que queda, sino lo que vendrá, es decir las propuestas de sus candidatos, En una nueva edición de Cara a Cara con Correo, entrevistamos a Hans Godoy Quispe, candidato a diputado con el número 1 por Perú Libre.

Aquí la entrevista.

De llegar a la Cámara de Diputados, ¿Cuál es la columna vertebral de sus propuestas legislativas? Nuestra plataforma obedece, primero, a un cambio de modelo económico. Necesitamos reglas de juego distintas para tener un Estado fuerte que pueda renegociar contratos, eliminar monopolios y planificar la economía para hacer industria. ​Con los recursos que esto genere, debemos cubrir las necesidades básicas. Es inaceptable que a nivel nacional el 10% de la población no tenga agua y el 23% carezca de alcantarillado. Mi compromiso es pelear por el presupuesto necesario para que Arequipa y el Perú cubran estas brechas al 100%.

La salud es una crisis perpetua en Arequipa ¿Qué normas impulsaría para que nuestros hospitales dejen de estar colapsados? Apostamos por un sistema de salud único, público, gratuito y de calidad. Queremos replicar la experiencia de Vladimir Cerrón en Junín, donde se concretaron cuatro hospitales especializados: Materno-Infantil, Oncológico, de Enfermedades Tropicales y Clínico-Quirúrgico. ​Además, impulsaremos el proyecto de “Médico por Familia”. Esto implica que en las zonas alejadas, un médico se haga cargo de aproximadamente 2,500 personas para realizar medicina preventiva. No debemos esperar a que el paciente llegue grave a una cirugía; muchos males se previenen con seguimiento. También incluiremos por ley a odontólogos y psicólogos en los colegios públicos

Hablar de salud y educación suena bien, pero requiere presupuesto El Congreso no asigna montos tan altos a estos sectores ¿Cómo cambiaría eso? El dinero existe, el problema es que el Estado no lo cobra. Hay una deuda tributaria de aproximadamente 26 mil millones de soles que las grandes empresas no pagan. Debemos eliminar las exoneraciones tributarias a las agroexportadoras, casinos, bancos y mineras; ahí se pierden otros 28 mil millones anuales.

​Propongo un Estado que genere riqueza asociándose con la empresa privada (nacional o extranjera) para explotar recursos con tecnología, pero sin perder el control.

En Arequipa tenemos proyectos emblemáticos estancados. ¿Cuál es su posición sobre Majes Siguas II y el proyecto minero Tía María? Sobre Majes Siguas II, estamos a favor. Es preocupante la incapacidad del Gobierno regional de haberlo rebotado al Gobierno nacional. Debe ponerse en marcha priorizando el trabajo para el campesino de la zona.

​Sobre Tía María, quiero aclarar algo: Perú Libre no es antiminero. Esa es una falsa idea que nos han vendido. El Perú es un país minero, pero creemos que la agricultura debe tener preferencia. Tía María, tal como está diseñado (a tajo abierto), generaría una contaminación inevitable en el río y el Valle de Tambo. La vida no tiene precio y al día de hoy ese proyecto es inviable. Lo que sí haremos es cambiar la Ley de Minería para que las empresas paguen lo que realmente valen nuestros recursos.

Es atípico ver a un candidato presidencial, como Cerrón, haciendo campaña a través de pantallas mientras es buscado por la justicia ¿Esto no afecta la imagen del partido? Es una campaña sui generis, pero el doctor está a buen recaudo porque ha sido víctima de sentencias arbitrarias que luego han caído. Él no tiene condenas vigentes, lo que tiene es una medida de prisión preventiva que estamos cuestionando. La tecnología permite que él escuche y responda a la población directamente. Es un ejemplo de preparación y cercanía que otros candidatos no tienen. Esperamos que su situación legal varíe a una comparecencia simple para que pueda caminar con nosotros pronto.

PERFIL

Hans Godoy Quispe. Abogado Conciliador. Egresado de Maestría en Derecho Civil. Letrado litigante con experiencia en diversos ámbitos del derecho. Asesor Legal en el sector público. Consultor político.