Jorge de Castillo, candidato a la Cámara de Senadores por el Partido Aprista Peruano, calificó de “ocupante precario de Palacio de Gobierno” al presidente encargado José María Balcázar.

El dirigente aprista arribó a la ciudad de Arequipa para continuar con la campaña de la organización política. En conferencia de prensa realizada en el local partidario aseguró que Balcázar depende de las movidas de Vladimir Cerrón, de Rafael López Aliaga o de cualquier acuerdo político en el Congreso.

“A lo que él debe estar atento es a combatir la inseguridad y garantizar unas elecciones limpias y libres”, señaló, además de añadir que el Apra se declaró en oposición democrática al gobierno de Balcázar.

En otro momento, indicó que ninguno de los congresistas representa actualmente; “estos últimos acontecimientos le han quitado legitimidad al Congreso de la República”, refirió.

El exparlamentario aseguró que Balcázar es mandatario gracias a los votos de Alianza Para el Progreso. Además pronosticó que los candidatos a senador y diputados superarán a los acuñistas en Trujillo para las próximas elecciones del 12 de abril, recuperando así el peso político en el norte del país.

“Cuando uno tiene mucha plata cree que con su plata puede comprar todo, pero no hay mal que dure 10años;s, eso se está acabando. Alianza Para el Progreso en el Perú, y en el norte en particular, está en picada”, acotó.