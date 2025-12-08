Irma Castillo Terrones, hermana del expresidente Pedro Castillo, fue contratada por la Municipalidad de Lurigancho-Chosica como coordinadora administrativa en la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, pese a no contar con experiencia previa en el sector público.

Según “Cuarto Poder”, desde junio recibe un pago mensual de 4 mil soles, pero ha sido registrada en múltiples ocasiones fuera de su centro de labores durante horarios laborales, participando en protestas y actividades políticas en los exteriores del penal de Barbadillo.

La Unidad de Investigación de América Tv, constató la presencia de Irma Castillo en marchas a favor de la liberación de su hermano los días 21 y 27 de noviembre, acompañada de otros familiares y simpatizantes de Juntos por el Perú. Aunque debía cumplir funciones en una oficina municipal de Cajamarquilla, trabajadores de la sede afirmaron no conocerla ni haberla visto despachando en el lugar.

Su contratación fue autorizada por el alcalde Oswaldo Vargas Cuéllar, también militante de Juntos por el Perú, partido al que pertenece Irma Castillo.

En las protestas también participó Analí Márquez Huanca, candidata a la vicepresidencia por dicha agrupación y contratada igualmente con órdenes de servicio en la comuna.