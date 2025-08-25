El expresidente Martín Vizcarra no interpondrá ninguna acción legal contra su traslado del penal de Barbadillo al penal Ancón II, afirmó su hermano, Mario Vizcarra.

“Esa decisión no significa rendirse ni claudicar, sino que demuestra que tiene la entereza y capacidad para enfrentar la adversidad”, aseguró el hermano del exmandatario en una entrevista con Panorama, al destacar que Martín Vizcarra acatará la orden de prisión preventiva dictada en su contra.

Mario Vizcarra también descartó que el exmandatario esté considerando solicitar asilo político, a pesar de encontrarse actualmente en un penal que alberga a presos comunes.

“Pedir asilo sería reconocer que ha cometido un delito y significaría traicionar a quienes lo respaldan. Martín tiene un compromiso con millones de peruanos que creen en él”, manifestó.

Por otro lado, el hermano del exmandatario afirmó que no está considerando una postulación en las próximas elecciones y descartó que el partido de Martín Vizcarra tenga esa intención. Asimismo, recordó que el exjefe de Estado cumple cinco meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, aunque confían en que podrá demostrar su inocencia dentro de los plazos establecidos.

Además, Mario Vizcarra reveló que, en un inicio, presentó un hábeas corpus el 22 de agosto para cuestionar el traslado al penal Ancón II; no obstante, al día siguiente, el propio Martín Vizcarra decidió que ni él ni su agrupación política tomarían acciones legales.

“Confiamos en que este proceso no concluirá con una sentencia condenatoria”, subrayó.