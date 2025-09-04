Luego que el Poder Judicial ordenó la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, revocando la prisión preventiva que enfrentaba por presuntos actos de corrupción en los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”, Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, expresó su satisfacción por la decisión.

Cabe precisar que est miércoles 2 de setiembre, laTercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior ordenó la inmediata excarcelación del expresidente, tras declarar infundado el pedido fiscal de prisión preventiva en su contra.

Tras ello, el familiar del exjefe de Estado aseguró en RPP que “se hizo justicia”, calificando la detención como “injusta”.

Mario Vizcarra relató que se enteró del fallo poco después de visitar a su hermano en el penal de Barbadillo, y rechazó los temores de una posible fuga, afirmando que los magistrados evaluaron que no existía riesgo alguno.

Además, señaló que Martín Vizcarra nunca intentó escaparse ni buscar protección en alguna embajada. “ Si los magistrados han considerado que era injusta la prisión preventiva, es porque han evaluado que no hay peligro de fuga. Cuántas veces hemos estado en provincias, en los límites de las fronteras con Ecuador, Bolivia y Chile, y él jamás ha intentado fugarse, ni ha intentado acercarse a alguna embajada buscando protección”, dijo.

Respecto al futuro político del expresidente, su hermano afirmó que Vizcarra buscará recuperar sus derechos políticos y confía en que pronto será declarado inocente. También mencionó que esperan un pronunciamiento favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para levantar las restricciones impuestas por el Congreso.

La resolución emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, permitirá que Martín Vizcarra continúe su proceso penal bajo comparecencia simple, sin medidas restrictivas, mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.