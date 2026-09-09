El excanciller de la República Hugo de Zela advirtió que al Perú no le conviene quedar atrapado en una confrontación entre Estados Unidos y China y sostuvo que las decisiones de política exterior deben responder, ante todo, a los intereses nacionales.

Las declaraciones fueron formuladas este miércoles 9 de setiembre en RPP, en el contexto de la visita al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De Zela pide priorizar los intereses del Perú

De Zela remarcó que el país debe evaluar sus relaciones internacionales de acuerdo con sus propias prioridades y no en función de la competencia entre las principales potencias mundiales.

“El Perú tiene que actuar en política exterior [...] en función de los intereses del Perú”, sostuvo el exministro de Relaciones Exteriores durante la entrevista.

Consultado sobre si sería conveniente que el país quedara en medio de una confrontación entre Washington y Pekín, respondió que “definitivamente no”.

Estados Unidos y China tienen un peso estratégico para Perú

El diplomático señaló que la relación del Perú con Estados Unidos es histórica y relevante, pero indicó que los vínculos con China también resultan fundamentales por su peso comercial y de inversión.

Esa importancia económica está respaldada por cifras oficiales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que China concentró el 36,2% de las exportaciones peruanas en 2025 y se mantuvo como el principal socio comercial del país. Estados Unidos continuó también entre los mercados más importantes para los productos peruanos.

La competencia entre ambas potencias volvió a ganar visibilidad en Lima luego de que la Embajada de China respondiera públicamente a cuestionamientos formulados por Rubio sobre la presencia y las inversiones chinas en América Latina.

Seguridad, El Niño e inversiones entre las prioridades

De Zela consideró que la agenda peruana durante la visita del secretario de Estado estadounidense debería concentrarse en problemas concretos para el país.

Entre ellos mencionó la delincuencia transnacional, la cooperación frente al Fenómeno El Niño y la necesidad de impulsar mayores inversiones.

El excanciller puso especial énfasis en la seguridad ciudadana y recordó que se trata de una de las principales preocupaciones de la población y uno de los asuntos que requieren respuestas del Gobierno.

Cooperación internacional debe evaluarse bajo leyes peruanas

El exministro sostuvo además que cualquier mecanismo de cooperación o participación del Perú en iniciativas internacionales debe analizarse de acuerdo con la legislación nacional y los beneficios concretos que pueda generar.

Su pronunciamiento se produce en un escenario de creciente debate diplomático. La representación china en Lima ha defendido su cooperación con el Perú y destacó que China mantiene desde hace años una posición central en el intercambio comercial peruano.

El Mincetur, por su parte, informó en agosto de 2026 que Perú culminó sus procedimientos internos para la entrada en vigencia del protocolo de optimización de su tratado de libre comercio con China, orientado a facilitar el intercambio y promover nuevas inversiones.