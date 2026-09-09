El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presenta ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para explicar los alcances del pedido de facultades legislativas.
El titular de la PCM llegó acompañado por siete ministros, entre ellos Elmer Cuba, Marco Vinelli, Juan Sheput, Rafael Belaunde y Ernesto Álvarez.
La presencia del Gabinete ocurre después de que las comisiones de Energía y Minas, Producción, Infraestructura y Ciencia rechazaran por mayoría la solicitud. Por otro lado, los grupos de trabajo de Ambiente y Defensa se pronunciaron a favor del pedido del Ejecutivo.
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