El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su programa Voto Informado, recibió 4,921 preguntas de ciudadanos de todo el país mediante la campaña “Pregúntale a tu candidat@”, con el objetivo de recoger las principales inquietudes de la población frente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Los aportes serán considerados en los debates electorales regionales organizados por el JNE, cuyo ciclo comenzó el 8 de setiembre en Junín y continuará hasta el 19 de septiembre en las 26 circunscripciones del país.

Las preguntas pasarán previamente por un proceso de revisión y selección.

El eje social concentró la mayor cantidad de consultas, con 2,212 preguntas (44.95 %), seguido del económico con 989 (20.10 %), institucional con 861 (17.50 %) y ambiental con 859 (17.46 %).

La campaña registró participación en las 24 regiones, el Callao y Lima Metropolitana, que concentró el mayor número de preguntas con 529 (10.75 %). Le siguieron Puno, con 345; Cusco, con 336; Cajamarca, con 305; y Piura, con 269.

Según el JNE, el 32 % de los participantes fueron menores de 30 años, mientras que el 57 % fueron hombres y el 43 % mujeres.

La entidad señaló que estos aportes permitirán incorporar las preocupaciones de la ciudadanía en los debates y brindar mayores elementos para comparar las propuestas de las candidaturas y emitir un voto informado.

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