El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aceptó la invitación para visitar el Perú en 2026, en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas.

La confirmación se produjo después de una reunión realizada el 5 de diciembre en Washington D. C., con la participación del embajador peruano Alfredo Ferrero y representantes de la misión diplomática.

Durante el encuentro, ambas autoridades discutieron asuntos vinculados al crimen organizado transnacional, identificado como la principal amenaza para la región.

De acuerdo con la Cancillería, se acordó reforzar la coordinación bilateral en esta materia para enfrentar con mayor eficacia los riesgos asociados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

En el marco de la conmemoración del bicentenario, De Zela señaló que la visita del secretario de Estado se propuso para el primer trimestre del año, sin que se estableciera una fecha específica. Rubio manifestó su disposición a evaluar su agenda y definir una propuesta dentro del periodo sugerido.

