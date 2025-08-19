Este lunes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que el expresidente Alejandro Toledo, recluido en el penal de Barbadillo, presenta un estado de salud estable.

Según el comunicado oficial, el exmandatario mantiene De acuerdo con el comunicado oficial, Toledo presenta “un estado clínico y hemodinámico estable, con sus enfermedades crónicas controladas y sin cambios significativos en su evolución”.

“Cumple estrictamente con su tratamiento médico habitual bajo supervisión directa, asimismo recibe control periódico por parte del equipo médico tratante y monitoreo continuo por personal profesional de enfermería las 24 horas del día”, señaló el INPE.

El INPE reiteró que continuará actuando “conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de la salud”, asegurando el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.