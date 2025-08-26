El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descartó este martes que el expresidente Martín Vizcarra vaya a ser trasladado a otro ambiente dentro del penal Ancón II, donde cumple cinco meses de prisión preventiva en el marco del proceso por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

A través de un comunicado, la entidad respondió a lo manifestado por Vizcarra durante una audiencia virtual, en la que expresó su preocupación por un presunto cambio de ubicación en el centro penitenciario.

“Se descarta que el interno en mención sea víctima de abusos, muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o sicológica“, indica el comunicado.

El INPE precisó que el exmandatario permanece en un espacio seguro, alejado de la población penal.

“Además, dio cuenta que, desde su ingreso, el pasado 22 de agosto del presente, el interno se encuentra en una zona aislada a la población penitenciaria, ubicada en la clínica de ese recinto, con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión”, se precisa.

En la audiencia, Vizcarra indicó que había sido informado sobre una posible reubicación, aunque sin tener certeza de si se trataba de otro ambiente del mismo penal o de un traslado a otro establecimiento penitenciario.

“O sea, simplemente como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal. Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente. No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande, tiene más de 2000 internos, o a otro penal, no sé, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, declaró el exjefe de Estado.

Vizcarra también reiteró su disposición a participar de manera virtual en las diligencias judiciales de su proceso.

“Esté donde esté, siempre me uniré a las sesiones porque confío en la justicia, aunque a veces se comentan actos de injusticia en mi contra, pero eso ya es otro tema”, afirmó.