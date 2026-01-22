El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que el expresidente Martín Vizcarra fue sometido a una intervención quirúrgica en una clínica local y actualmente permanece internado para su recuperación y monitoreo médico.

Según precisó la entidad, el procedimiento se realizó en la especialidad de urología en la clínica Repromedic, ubicada en el distrito de Jesús María, donde continúa hospitalizado conforme a las indicaciones del personal de salud.

El INPE señaló que esta atención se brinda en respeto a su derecho a la salud y aclaró que el propio exmandatario asumirá los costos derivados del tratamiento, tal como lo establece el artículo 89 del Código de Ejecución Penal.

“Cabe precisar que la atención médica de todo interno en un centro privado de salud es evaluada previamente por la Junta Médica Penitenciaria, en virtud de lo dispuesto por el art. 91° del Código de Ejecución Penal”, señaló el INPE en su comunicado.

Comunicado del INPE sobre Martín Vizcarra. (Foto: INPE)