La gestión del presidente José María Balcázar destinó recursos públicos a desayunos institucionales, kits antiestrés, juegos de manicura, actividades de integración y otros bienes adquiridos por diversas entidades del Poder Ejecutivo durante sus primeros cuatro meses. Así lo reveló un informe del programa Cuarto Poder, que revisó la ejecución presupuestal del Despacho Presidencial, ministerios y organismos públicos.

La investigación sostiene que estos desembolsos fueron realizados pese a los principios de austeridad que rigen el uso de los recursos del Estado. Entre los gastos también figuran coffee breaks, ginkanas, monederos de cuero, camisetas institucionales y remodelaciones de oficinas.

MINEM destinó cerca de S/100 mil para su aniversario

El caso de mayor monto corresponde al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que destinó cerca de S/100 mil para la celebración de su aniversario número 57. El presupuesto incluyó S/15 600 en coffee breaks, S/28 600 para una ginkana, S/35 000 en camisetas con el logotipo institucional y S/27 000 para un almuerzo de integración contratado con la empresa Polladas Nino SAC.

Fuente: Cuarto Poder.

Desayunos, kits antiestrés y juegos de manicura

En el Ministerio del Ambiente (MINAM), el informe detectó un gasto de S/11 600 para desayunos por el aniversario de la institución. Además, durante mayo y junio se desembolsaron más de S/7 700 para adquirir kits antiestrés elaborados con almohadillas de semillas aromáticas destinadas al personal.

La revisión también identificó compras en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Entre ellas figuran monederos de cuero unisex y 48 juegos de manicura de siete piezas adquiridos para las trabajadoras de la entidad.

Fuente: Cuarto Poder.

Fuente: Cuarto Poder.

Otros desembolsos cuestionados

El Despacho Presidencial contrató servicios de coffee break para talleres sobre paternidad, además de comprar bebidas gaseosas y financiar actividades de ética e integridad. Por su parte, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) destinó recursos para remodelar el despacho del viceministro de MYPE e Industria, incluyendo un sofá, una mesa de reuniones, una sandwichera y un termo hervidor.

Finalmente se detectaron otros gastos en entidades públicas. Entre ellos figuran el pago de una charla sobre símbolos patrios por parte de OSITRAN y un servicio privado de vacunación contra la influenza contratado por PROINVERSIÓN para sus trabajadores.

Fuente: Cuarto Poder.