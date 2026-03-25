El segundo día del debate presidencial continuó con el bloque temático sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, en el que participaron los candidatos Carlos Jaico (Perú Moderno), Walter Chirinos (PRIN) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Durante este segmento, los postulantes presentaron sus propuestas iniciales y luego intercambiaron posiciones sobre sanciones a funcionarios, digitalización del Estado y respeto a derechos fundamentales en la lucha contra la corrupción.

Jaico cuestiona a partidos políticos y plantea protección a denunciantes

El candidato Carlos Jaico inició la ronda señalando que los partidos políticos tienen responsabilidad directa en los actos de corrupción.

“Toda esa mafia de los partidos políticos que cada año y cada 5 años vienen aquí a renovar la corrupción”, afirmó durante su exposición inicial.

Asimismo, sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de controles internos.

“No hay ninguna formación ética y moral… no hay ningún tipo de control a todo este tipo de gente”, señaló al referirse a los procesos de selección dentro de organizaciones políticas.

Durante el intercambio, destacó la importancia de proteger a quienes denuncian actos ilícitos.

“Lo principal para luchar contra la corrupción es proteger a los denunciantes de actos ilícitos”, indicó, al advertir que muchos funcionarios evitan denunciar por temor a represalias.

Chirinos plantea digitalización del Estado y reforma de contrataciones

El candidato Walter Chirinos sostuvo que la corrupción se origina en procesos administrativos y legislativos.

“La corrupción es la hermana gemela de la criminalidad”, expresó al iniciar su intervención.

En ese sentido, propuso fortalecer sistemas digitales para el control estatal.

“Para que el Perú pueda combatir la corrupción tiene que ser un Estado digital”, señaló, al explicar que la digitalización permitiría mejorar el control de obras y servicios públicos.

Además, planteó modificar la normativa vinculada a contrataciones públicas.

“Tenemos que modificar la ley de contrataciones… que es el punto donde se inicia y se genera la corrupción”, sostuvo al referirse al origen de irregularidades en la gestión pública.

Paz de la Barra plantea estado de excepción y sanciones severas

Por su parte, el candidato Álvaro Paz de la Barra centró su intervención en la necesidad de adoptar medidas excepcionales para enfrentar la corrupción.

“Vamos a gobernar con el artículo 137… estado de excepción”, señaló al responder sobre reformas para reducir la impunidad.

Asimismo, planteó sanciones severas para funcionarios implicados en actos ilícitos.

“En 72 horas, cadena perpetua, sin debido proceso, sin presunción de inocencia”, afirmó durante el intercambio.

Posteriormente, indicó que estas medidas serían temporales dentro de su propuesta de gobierno.

“Un corrupto, un corruptor, un criminal no merece tener derechos humanos… va a ser transitorio”, sostuvo al explicar el carácter excepcional de su planteamiento.

Debate incluye discrepancias sobre respeto a derechos fundamentales

Durante el intercambio, otros candidatos expresaron posiciones contrarias a la restricción de derechos fundamentales en procesos judiciales.

El candidato Carlos Jaico respondió señalando que las medidas anticorrupción deben respetar el marco legal.

“Un estado de derecho no se puede manejar con esta violación a los derechos fundamentales”, afirmó al diferir de las propuestas de su contendor.

En tanto, Walter Chirinos también cuestionó la vulneración de normas legales.

“La justicia que no se rige por las normas… ya no es justicia”, sostuvo al referirse al respeto de procedimientos legales en el sistema judicial.