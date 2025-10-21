El congresista Jaime Quito expresó su rechazo a la designación de Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso. Señaló que el actual titular del Parlamento “no representa a la mayoría” y que su conducta carece de la mesura que demanda el cargo.

El parlamentario también sostuvo que el nuevo Gabinete, liderado por Ernesto Álvarez, mantiene la misma línea política del gobierno de Dina Boluarte.

En declaraciones a Canal N, el legislador anunció que su bancada votará en contra del voto de confianza solicitado por el Gabinete. Afirmó que el nuevo equipo ministerial no representa un cambio en la conducción del país, sino la continuidad de un modelo que, a su juicio, ha profundizado la crisis política.

Caso “cócteles”

Quito también se pronunció sobre la reciente decisión del Tribunal Constitucional que ordena archivar el caso “cócteles” contra Keiko Fujimori. Consideró que esta medida constituye una intromisión inconstitucional en el Poder Judicial y advirtió que podría sentar un precedente que favorezca a otros investigados.