En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió el recurso de apelación presentado por el partido Primero la Gente, luego de que esa misma instancia hubiera declarado improcedente la inscripción de su fórmula presidencial.

El recurso fue presentado por el representante legal titular del partido político, Marco Antonio Zevallos Bueno, contando también con la firma de la abogada María Soledad Pérez Tello.

Tras esta disposición, el JEE ha dispuesto la elevación del caso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Corresponde conceder el recurso de apelación y disponer la elevación de los actuados al Jurado Nacional de Elecciones, conforme al procedimiento establecido”, detalla en la resolución N.º 00063-2026-JEE-LIC1/JNE, con fecha 3 de enero.

Según el proceso electoral vigente, una vez que el JNE reciba el expediente, el pleno deberá convocar a una audiencia pública y resolver el caso en un plazo de tres días calendario, tanto para confirmar como para revocar la resolución del JEE.

Cabe mencionar que la candidata presidencial, Marisol Pérez Tello, había señalado que el JNE debe asumir su responsabilidad y proceder con la inscripción de la fórmula presidencial.