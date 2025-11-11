El Jurado Nacional de Elecciones informó que, a partir del 23 de diciembre, comenzará la etapa de calificación de postulaciones con miras a las elecciones generales.
Su titular, Roberto Burneo, detalló en Canal N que esta fase concluirá el 14 de marzo y enfatizó que cada organización política debe depurar a sus aspirantes para evitar que candidatos con impedimentos afecten incluso una fórmula presidencial completa.
Durante la entrevista, Burneo recordó que el sistema electoral ya ha puesto a disposición bases de datos de sentencias e inhabilitaciones para que las agrupaciones verifiquen antecedentes antes de inscribir a sus representantes.
También reiteró que quienes tengan condena en primera instancia o inhabilitación política quedan fuera del proceso. La revisión formal iniciará con los jurados electorales especiales y, de presentarse apelaciones, estas serán atendidas por el pleno del JNE.
