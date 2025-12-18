El Jurado Nacional de Elecciones difundió la lista oficial de los 36 candidatos presidenciales que participarán en las elecciones del 2026.

La publicación marca el cierre de la etapa de inscripción y confirma la presencia de un amplio abanico de organizaciones políticas, desde partidos con trayectoria nacional hasta movimientos recientemente registrados.

Entre los postulantes figuran líderes con experiencia electoral y presencia sostenida en la escena política, como Keiko Fujimori por Fuerza Popular, Rafael López Aliaga por Renovación Popular, César Acuña por Alianza para el Progreso, George Forsyth por Somos Perú y Vladimir Cerrón por Perú Libre.

La nómina también incorpora a candidatos de agrupaciones emergentes y partidos de reciente inscripción, entre ellos Fiorella Molinelli, Álvaro Paz de la Barra, Carlos Espá, Rosario Fernández y Charlie Carrasco, quienes representan propuestas que buscan posicionarse en el escenario político frente a organizaciones más consolidadas.

Asimismo, el listado incluye a dirigentes con trayectoria en la gestión pública y la actividad partidaria, como Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Fernando Olivera y Yonhy Lescano. A ellos se suma Enrique Valderrama, presentado por el Partido Aprista Peruano.