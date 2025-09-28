El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la conformación de 33 Jurados Electorales Especiales (JEE) que tendrán a su cargo la administración de justicia electoral en primera instancia durante las Elecciones Generales 2026, previstas para el 12 de abril del próximo año.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 0452-2025-JNE del Pleno de la institución, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Estos órganos colegiados estarán encargados de evaluar asuntos relacionados con propaganda electoral, neutralidad, publicidad estatal y encuestas en sus respectivas jurisdicciones.

De acuerdo con la resolución, 31 de los JEE iniciarán funciones el martes 30 de setiembre. Entre ellos figuran los de Bagua, Santa, Huari, Andahuaylas, Arequipa 2, Caylloma, Cangallo, Lucanas, Chota, Jaén, Canchis, Huamalíes, Leoncio Prado, Chanchamayo, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Lambayeque, Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Norte 3, Lima Oeste 3, Lima Sur 1, Lima Sur 2, Lima Este 1, Lima Este 2, Cañete, Huarochirí, Alto Amazonas, Piura 1, Sullana y San Román.

Asimismo, se dispuso que los JEE de Cajamarca y Lima Centro 2 se instalen y empiecen a operar a partir del 17 de noviembre.

Con la incorporación de estos 33 órganos, el sistema electoral contará con un total de 60 JEE habilitados para los comicios del próximo año, sumando a los 27 que ya se encuentran en funcionamiento en virtud de las resoluciones N°0128-2025-JNE y N°0237-2025-JNE.

Cada JEE estará conformado por un juez superior designado por la Corte Superior de Justicia de la circunscripción respectiva, quien asumirá la presidencia; un fiscal superior perteneciente a la Junta de Fiscales Superiores de la jurisdicción, que actuará como segundo miembro; y un ciudadano de la localidad elegido por sorteo público, en calidad de tercer integrante.