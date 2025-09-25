El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender los efectos de las resoluciones judiciales, emitidas en los últimos meses, que ordenaron la inscripción del partido Unidad Popular. El Jurado busca que se acepte este recurso mientras se resuelve la demanda que presentó contra el Poder Judicial (PJ), por este caso, también ante el TC.

EN DETALLE

El recurso fue presentado por la Procuraduría Pública del JNE y la defensa legal del organismo a cargo del abogado Víctor García Toma. Dicho jurista se desempeñó como presidente del TC en el periodo 2005 – 2006.

La medida cautelar busca suspender los efectos de la resolución emitida por el juez John Paredes Salas (Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional), a fines de julio último, que ordenó la inscripción provisional de la organización representada por Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial. Asimismo, se solicita suspender todas las nuevas resoluciones derivadas de este caso.

En ese contexto, el organismo también pide “que se disponga que el PJ, a través de cualquiera de sus órganos jurisdiccionales, se abstenga de dictar resoluciones que alteren el cronograma electoral”.

Según indicó, “existe un vicio competencial”, pues el “juzgado ordinario ha excedido sus atribuciones al desconocer la distribución de competencias establecida en la Constitución entre el PJ y el JNE, así como el precedente vinculante del TC en el Caso Lizana Puelles, que reafirma la intangibilidad del cronograma electoral”.

