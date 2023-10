Luego que el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones por la inscripción en su partido de Juan Santos Romero, cabecilla de la organización senderista Voluntad Transformadora, la JNE se pronunció y respondió al gobernador liberteño.

César Acuña dijo que su agrupación política tiene 300 mil militantes y no se puede filtrar los antecedentes penales y judiciales de todos los integrantes.

“Tú no puedes filtrar 300 mil personas, lo que pasa es que es el partido de Acuña. Nadie que vaya a inscribirse le van a pedir sus antecedentes judiciales o penales, ningún partido lo hace. Eso debe ser porque es el partido de Acuña y no se ponen a averiguar cuántas personas podrían militar en tantos partidos que posiblemente sean (terroristas)”, expresó.

“El registro final no es el partido, es el Jurado Nacional de Elecciones. Antes de inscribir a un militante en el Jurado, que es la instancia final, el que debe preocuparse es el Jurado. De aquí en adelante tiene una gran tarea el Jurado Nacional de Elecciones para que no inscriban en los partidos personas que no cumplen con las exigencias para hacer política, no para hacer terrorismo”, añadió.

Respuesta del JNE

Tras esto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respondió lo siguiente: “Es falso que el JNE sea responsable de verificar los antecedentes penales o judiciales de los afiliados a una organización política. Esa no es una función de los organismos electorales de acuerdo al marco legal vigente”.

Según el JNE, la Ley de Organizaciones Políticas señala que son estas las que regulan la afiliación de los ciudadanos (artículo 18). “El Sr. Juan Santos Romero ha sido presentado por Alianza Para el Progreso como afiliado hasta en cuatro oportunidades, desde el 2009 al 2017″, se precisó.

DATO

Según informó El Comercio, Alianza para el Progreso (APP) expulsó a Juan Santos Romero, cabecilla de la organización senderista Voluntad Transformadora.