El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respaldó el plan de seguridad electoral propuesto por el Ejecutivo y remarcó que las acciones deben ejecutarse antes del 23 de diciembre, fecha en que se oficializan las candidaturas presidenciales.

En declaraciones a Canal N, recordó que “ya tenemos candidatos virtuales surgidos de las elecciones internas” y advirtió que hechos como el asesinato de un precandidato en Piura demandan una respuesta inmediata.

Burneo insistió en que la protección no puede centrarse únicamente en los postulantes. Afirmó que es necesario resguardar a todo el sistema electoral, desde los funcionarios encargados del proceso hasta los ciudadanos que participarán en las próximas elecciones.

En paralelo, el titular del JNE encabezó en Arequipa la instalación de la Comisión Interinstitucional de Prevención de Conflictos Electorales, la número 24 a nivel nacional.

Este grupo busca coordinar esfuerzos entre entidades como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y autoridades regionales para identificar riesgos y actuar de manera oportuna. Durante la ceremonia, Burneo destacó que “no solo se trata de coordinar, sino de activar acciones concretas desde las regiones”.