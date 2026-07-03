El proceso electoral por la segunda vuelta presidencial concluirá oficialmente este 3 de julio con la proclamación general de los resultados que realizará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La ceremonia está prevista para las 12:00 horas y se desarrollará en la sede de la institución, en el distrito de Jesús María.

La sesión pública será encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, junto con los integrantes del Pleno del organismo. Durante el acto se validará el cómputo final al 100 % de los comicios realizados el 7 de junio.

Con los resultados definitivos de las autoridades electorales, se oficializará el triunfo de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien obtuvo el 50.135 % de los votos válidos en la segunda vuelta presidencial.

Además de la proclamación de la nueva jefa de Estado, el JNE oficializará a Luis Galarreta como primer vicepresidente de la República y a Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente.