El presidente José María Balcázar afirmó que su gestión culminará con las cuentas públicas en orden y adelantó que el Ejecutivo aún impulsará nuevas solicitudes de crédito suplementario.
También explicó que la reciente autorización permitirá continuar con ese trámite ante la Comisión Permanente. “Estamos en la línea de entregar una administración con cuentas en azul, no en rojo”.
Durante el cierre del X Consejo de Estado Regional, el jefe de Estado indicó que espera presentar proyectos prioritarios que primero deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros.
Por otro lado, Balcázar informó que el Ejecutivo solicitó facultades legislativas en materia de justicia. Según explicó, la propuesta busca modificar el marco legal relacionado con las denuncias contra gobernadores regionales.
Finalmente, el mandatario consideró necesario poner fin a las diferencias entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en las investigaciones penales.
“Frente al crimen organizado hay que reforzar a la Policía Nacional para que sea la verdadera y única conductora de la política criminal”, subrayó.
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