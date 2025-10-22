La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió acatar la medida cautelar dictada por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima a favor de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, aunque resolvió no reponerla en el cargo.

Según la resolución a la que accedió Correo, emitida el 22 de octubre, la decisión responde al cumplimiento del fallo del juez Juan Torres Tasso, quien declaró fundada la medida cautelar innovativa interpuesta por Espinoza contra la JNJ. El pronunciamiento judicial fue emitido el 13 de octubre en el expediente N.° 10506-2025-26-1801-JR-DC-09.

En sesión extraordinaria celebrada el 14 de octubre, el Pleno de la JNJ acordó suspender los efectos del procedimiento disciplinario N.° 061-2025-JNJ seguido contra Espinoza, así como del artículo tercero de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que forma parte de otro proceso administrativo.

Sin embargo, la entidad determinó mantener vigente la suspensión provisional en el ejercicio del cargo, impuesta mediante la Resolución N.° 143-2025-PLENO-JNJ del 19 de septiembre.

La JNJ aclaró que el fallo judicial no implica la reposición automática de Espinoza como fiscal de la Nación, ya que la resolución del juez Torres Tasso “no la ampara en el total de las faltas que se le atribuyen”, limitándose solo al procedimiento suspendido.

Asimismo, el Pleno declaró su incompetencia funcional para pronunciarse sobre la vigencia del Acuerdo N.° 6579-2024 de la Junta de Fiscales Supremos y la Resolución N.° 058-2024-MP-JFS, relacionados con la designación de la titular del Ministerio Público.

Finalmente, la JNJ dispuso remitir copia certificada de la resolución al Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a través del procurador público, para informar sobre el cumplimiento de la orden judicial.