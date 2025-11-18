La Junta Nacional de Justicia presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de dejar sin efecto la medida cautelar que dispone el retorno de Delia Espinoza al cargo de fiscal de la Nación.

La acción se basa en que dicha reposición contradice la decisión disciplinaria con la que fue separada del Ministerio Público.

En el documento remitido al TC, la JNJ afirma que el Poder Judicial excedió sus atribuciones al intervenir en asuntos que considera propios de su función institucional.

La entidad sostiene que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima ejerció un control judicial que califican de “imprudente” y “lesiva” del derecho fundamental al debido proceso».

Para sustentar su posición, la JNJ delegó su defensa a la procuradora pública Martha María Solís Vázquez y a los abogados Antuaned María Carla Montoya y Rony Alberto Sáenz Alvarado, quienes asumirán la representación procesal durante el trámite.

La demanda surge a raíz de la medida cautelar que ordena la reposición provisional de Espinoza. Según el fiscal interino Tomás Gálvez, hasta el momento la JNJ no ha comunicado oficialmente variaciones en el Ministerio Público, aunque la disposición judicial se mantiene vigente.