La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevará a cabo hoy una audiencia para evaluar la posible suspensión de Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación y fiscal suprema titular. La medida disciplinaria podría aplicarse por un periodo de seis meses.

El expediente señala que Espinoza no ejecutó dentro del plazo correspondiente la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema titular. Esta omisión ha sido calificada como una posible infracción muy grave a la Ley de la Carrera Fiscal.

La audiencia está programada para las 10:00 a. m., y se otorgarán diez minutos para que la fiscal exponga su defensa oral ante el pleno de la JNJ.