Jorge Nieto Montesinos tiene toda la intención de postularse a la presidencia de la República y llegó a Trujillo para consolidar el nuevo Comité Provincial del Partido de Buen Gobierno, que fundó en enero de 2019. En diálogo con Correo, el político y exministro de Defensa habló sobre César Acuña Peralta, el Gobierno de turno y las acusaciones en su contra por el proceso contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

En 2019 usted fundó el Partido del Buen Gobierno. ¿En qué etapa se encuentran actualmente?

En el 2019 empezó la pandemia, cerraron todo, de modo que fue prácticamente un acto protocolar y desde entonces hemos venido bregando en todo el Perú, juntando líderes. Hoy tenemos más de 80 comités provinciales en 22 regiones y estamos en el esfuerzo de darle una forma definitiva al expediente del partido.

¿Cuándo ha previsto que aparezca como inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones?

Espero que antes de fin de año ya tengamos el expediente completo y podamos entregarlo.

¿Qué presencia tienen en La Libertad?

Tenemos un núcleo, pero hemos establecido contacto con una generación de jóvenes líderes de Trujillo que vienen de la Universidad Nacional de Trujillo y estamos en el esfuerzo de formar ya un Comité Provincial y otros en la región La Libertad.

De otro lado, ¿considera que ya se cayó definitivamente el adelanto de las elecciones?

Aparentemente se está postergando. Hasta el momento no hay ninguna fecha y en el Congreso se maniobró de todas maneras para acordar una fecha primero y luego, en la idea de acordar una fecha anticipada, la dejaron caer. Pero en el año que sea, nos van a encontrar listos para estar en la boleta electoral y participar de las elecciones.

El Apra tiene todo listo para participar de las próximas elecciones generales

Ojalá que el Apra que regrese sea el Apra auroral de Víctor Raúl Haya de la Torreo, un Apra de principios, de valores y con propuestas de cambios.

¿Y qué opina sobre la posición adoptada por el gobernador César Acuña y su partido en medio de esta situación?

Él ha manifestado su apoyo en algún momento a este Gobierno, de modo que es parte de esta coalición que está en los hechos gobernando este país.

¿Cree que el apoyo se da pensando en los intereses de todos los peruanos?

No veo que los intereses de los peruanos estén representado en el Gobierno actual, cuando hemos retrocedido en materia educativa, cuando el dengue no ha sido afrontado con la calidad y pertinencia que se debería, cuando los estragos del ciclón Yaku no han sido enfrentados, cuando tenemos ad portas un probable Niño Costero para lo cual no están tomando las previsiones necesarias. No veo que intereses sociales del pueblo peruano sean llevados adelante por esta coalición.

El gobernador Acuña decidió programar sus “vacaciones”, las mismas que arrancaron el último viernes (ayer). ¿Qué opina al respecto?

Esta idea de gobernar a control remoto es algo completamente distante de lo que es la tarea de gobierno. Si un político se compromete, se compromete. Por sobre la fiesta personal siempre debe estar el interés de la gente, de modo que no se está cumpliendo con los compromisos que asumió. El pueblo de Trujillo tendrá que sancionarlo en su momento. Un gobernante que acaba de ser elegido tiene que estar sobre el caballo permanentemente, más aún cuando existe una crisis de seguridad terrible y ahí tiene una tarea con el Gobierno Central.

Precisamente, en el tema de seguridad, ¿cuál es su posición frente a la salida de los soldados del Ejército a las calles?

Creo que el clamor porque la Fuerza Armada se haga cargo de la seguridad y el orden interno es un error. La gente está desesperada y tiene todo el derecho y la razón. La delincuencia campea a sus anchas, pero el miedo y la desesperación no son buenos consejeros. Hay que pensar en soluciones integrales de mediano y largo plazo. Hay que hacer cosas en el cortísimo plazo, pero hay que hacerlo con los instrumentos adecuados.

Un colaborador eficaz ha salido a señalarlo por las presuntas coimas de la constructora OAS por el proyecto de Línea Amarilla.

Lo que se ha dicho es falso, estoy convencido de eso y en su momento eso tendrá que declararlo el Poder Judicial. Así que estoy completamente tranquilo.

