El congresista José Cueto expresó su rechazo a los beneficios económicos que los parlamentarios percibirán en diciembre, los cuales podrían llegar a S/46,900.

Cueto indicó que el problema no está en un pago puntual, sino en la “estructura salarial mal articulada” del aparato estatal. “Es pésima. Y eso es lo que está teniendo este tipo de consecuencias”, afirmó al señalar que la reforma debe iniciar “desde el presidente hacia abajo”.

Durante sus declaraciones, Cueto también cuestionó que algunos legisladores aseguren no haber sido informados sobre los bonos navideños o la tarjeta adicional.

“Si te dicen que no, es mentira. Es populismo”, señaló, contradiciendo lo expresado por otros miembros del Congreso respecto a la comunicación de la Mesa Directiva.

El parlamentario además comentó el caso de la congresista Lucinda Vásquez, señalada de vender exámenes de nombramiento docente.

También sostuvo que, de confirmarse lo expuesto por un reportaje televisivo, correspondería la intervención de la Comisión de Ética. “Si se demuestra lo que vi ayer en televisión, las pruebas son contundentes” , expresó al referirse a las inconsistencias atribuidas a su colega.