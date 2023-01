El congresista José Cueto (Renovación Popular) sostuvo que en las imágenes difundidas por canal N no logra ver que un efectivo policial dispara una bomba lacrimógena en contra de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, quien llegó desde Yauyos (sierra de Lima) para participar en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

“He visto el video, yo no he visto a ningún efectivo de la Policía disparar para nada, a mí me preocupa cuando hay estos adelantos de opinión de la prensa y no me extraña de los señores de izquierda. No he visto a un efectivo disparar, por último, eso lo tendrá que determinar las investigaciones que se están llevando a cabo”, sostuvo al ser consultado por las imágenes.

De acuerdo al video propalado, se observa a un grupo de manifestantes reunidos en medio de la calle y, por una esquina aparecen algunos policías, donde dos de ellos caminan juntos y se desmarcan del resto de sus compañeros. Los policías retroceden unos pasos y en ese momento uno de ellos realiza un disparo.

Luego, se observa a Víctor Santisteban caer en el piso y ser auxiliado por el grupo de brigadistas que se encontraba con él. El certificado de necropsia indica que falleció como consecuencia del golpe sufrido por un “elemento contundente duro”. No menciona nada sobre huellas de quemaduras que podrían haber sido ocasionadas por una bomba lacrimógena. Para el congresista Cueto todas las personas tienen derecho a protestar, pero no a agredir a las autoridades policiales.

“Se está autoexponiendo el derecho de las fuerzas del orden, quienes tienen el legítimo derecho del uso de la fuerza de acuerdo a la Constitución. El Ejecutivo tiene las herramientas para liberar las vías como ha sucedido en la Panamericana Sur, toda la población salió a aplaudir a las fuerzas del orden”, sostuvo.

