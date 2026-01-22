El presidente José Jerí informó que en los próximos días solicitará ante la fiscalía el levantamiento de sus comunicaciones, en el marco de los cuestionamientos por sus reuniones fuera de agenda con un empresario chino.

El anuncio lo realizó tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Voy a solicitar el procedimiento correspondiente para el levantamiento de mis comunicaciones”, indicó ante los medios.

Durante sus declaraciones, Jerí precisó que el pedido no implica una apertura inmediata de toda su información telefónica, debido a que parte de su contenido está vinculado a asuntos reservados.

Al ser consultado sobre este punto, el mandatario afirmó: “Hay secretos de estado que uno maneja (...) ellos (la fiscalía) determinará la pertinencia legal y constitucional”.

Las declaraciones se dieron en Palacio de Gobierno, luego de que Jerí respondiera ante el Congreso por reuniones no registradas realizadas fuera de la sede del Ejecutivo.